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Minibüs şarampole devrildi: sivas’ın Suşehri ilçesinde dört ölü, çok sayıda yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole uçtuğu kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:22

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Minibüs şarampole devrildi: sivas’ın Suşehri ilçesinde dört ölü, çok sayıda yaralı

kaza ve ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre kaza, Zara-Suşehri karayolu üzerindeki Elmaseki-Çokrak köyü yakınlarında meydana geldi. Suşehri istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Hayati Aras'ın yaptığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu.

Olay yerinden gelen ilk belirlemelere göre kazada Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan hayatını kaybetti. Kazada toplamda 10 kişi yaralanırken, yaralılardan 4'ünün durumu ağır olarak bildirildi.

müdahale ve ulaşım:

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, hem kara hem de hava ambulanslarıyla çevredeki hastanelere sevk edildi; sağlık ekipleri sahada ilk müdahaleyi gerçekleştirerek öncelik sırasına göre tahliyeyi sağladı.

soruşturma sürüyor:

Kaza nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma tamamlandıkça olayın nedenine dair daha net bilgiler paylaşılacağı belirtildi.

SİVAS&#039;IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU, İLK...

SİVAS'IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 YOLCU ÖLDÜ, 4'Ü AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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