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İzmit'te eski eşine bıçaklı saldırı sonrası şüpheli kısa sürede yakalandı

İzmit'te Ömerağa Mahallesi'nde bir iş yerinde eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından Sabri Yalım Parkı'nda yakalandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmit'te eski eşine bıçaklı saldırı sonrası şüpheli kısa sürede yakalandı

İzmit'te akşam saatlerinde bıçaklı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin ikinci katında bir kadın bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayı bildirir bildirilmez bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadının durumunun stabil olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre saldırı henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarına başladı.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Saldırının ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, kısa sürede polis ekipleri tarafından Sabri Yalım Parkı civarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; emniyet birimleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarını değerlendiriyor. Olayın nedeni ve şüphelinin ifadesi soruşturma kapsamında netleşecek.

KOCAELİ&#039;NİN İZMİT İLÇESİNDE ESKİ EŞİNİ BACAĞINDAN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE KISA...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE ESKİ EŞİNİ BACAĞINDAN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE KISA SÜREDE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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