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Tavuk yüklü tır kazası Sarıkaya'da çok sayıda kümes hayvanı telef oldu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tavuk yüklü tır devrildi; sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tavuk yüklü tır kazası Sarıkaya'da çok sayıda kümes hayvanı telef oldu

Tır devrildi, çevreye yayılan kayıp ve zarar

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya-Sorgun karayolu Kadılı köyü mevkiinde bir tavuk yüklü tır devrildi. Kaza, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Araçta bulunan çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Müdahale ve olay yerindeki çalışmalar:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü B.T., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırdaki canlı yükün büyük kısmı telef olurken, ekipler bölgedeki güvenlik ve temizleme çalışmalarını yürüttü.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak inceleme, kazanın oluş nedeninin netleştirilmesine ve benzer olayların önlenmesine yönelik bulgular sağlayacak.

Tavuk yüklü tır devrildi, çok sayıda tavuk telef oldu

Tavuk yüklü tır devrildi, çok sayıda tavuk telef oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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