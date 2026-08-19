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Jandarma karakolu önünde araçta pompalı tüfekli saldırı: kişi ağır yaralandı

Gaziantep Oğuzeli'nde jandarma karakolu önünde park halindeki 27 PU 163 plakalı araçta oturan Hüseyin Soykan, pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma karakolu önünde araçta pompalı tüfekli saldırı: kişi ağır yaralandı

Olay

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde jandarma karakolu önünde park halindeki bir araçta meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Olayın meydana gelişi:

Edinilen bilgiye göre, 27 PU 163 plakalı hafif ticari aracın içinde bulunan Hüseyin Soykan (39), aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen bir şahsın pompalı tüfek ile açtığı ateş sonucu vücuduna ve başına saçmalar isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Saldırının, doğrudan araç içerisindeyken gerçekleştiği bildirildi.

Soruşturma ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Soykan, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanılan silah ve saldırganın tespitine yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili resmi açıklama ve gelişmeler yetkililerce takip ediliyor.

GAZİANTEP’TE JANDARMA KARAKOLUNUN ÖNÜNDE PARK HALİNDEKİ ARACININ İÇERİSİNDE BULUNAN ŞAHIS...

GAZİANTEP’TE JANDARMA KARAKOLUNUN ÖNÜNDE PARK HALİNDEKİ ARACININ İÇERİSİNDE BULUNAN ŞAHIS, HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYARAK AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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