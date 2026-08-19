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Jandarmanın takibiyle çok noktalı baskın: torbacının gösterdiği adreslerden yüklü uyuşturucu çıktı

Kocaeli'de jandarmanın takibiyle düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı; yüklü miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmanın takibiyle çok noktalı baskın: torbacının gösterdiği adreslerden yüklü uyuşturucu çıktı

operasyonun detayları:

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, sokak satıcısı olduğu değerlendirilen bir şahıs takibe alındı. Titizlikle sürdürülen takip sonrası düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

takip ve aramalar:

Şahsın üzerinde, ikametinde ve gösterdiği adreslerde yapılan aramalarda ekipler çok sayıda uyuşturucu ve suç eşyası ele geçirdi. Çalışma, Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen faaliyet kapsamında gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramalarda 2 bin 500 adet sentetik hap (lyrica), 1 kilo 316 gram bonzai, 273 gram kubar esrar ve 13 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili adli işlemlere devam ediyor.

YAPILAN ARAMALARDA; 2 BİN 500 ADET SENTETİK HAP (LYRİCA), 1 KİLO 316 GRAM BONZAİ, 273 GRAM KUBAR...

YAPILAN ARAMALARDA; 2 BİN 500 ADET SENTETİK HAP (LYRİCA), 1 KİLO 316 GRAM BONZAİ, 273 GRAM KUBAR ESRAR, 13 GRAM METAMFETAMİN, 1 ADET HASSAS TERAZİ, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 1 ADET ŞARJÖR, 4 ADET TABANCA FİŞEĞİ VE 2 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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