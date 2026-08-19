Jandarmanın takibiyle Manavgat'ta 14 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

olay ve yakalanma:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri aktif rol aldı. Operasyonlar, Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda ve Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Hakkında 14 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Suç konusu, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olarak belirlendi.

yasal süreç ve sonuç:

Yakalanan A.A.'nın adli işlemleri jandarma tarafından tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda A.A. tutuklandı ve yerine getirilen karar doğrultusunda ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olay, bölgedeki aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmaların bir sonucu olarak değerlendirildi ve ilgili birimlerce takip edilmeye devam edileceği bildirildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE, HAKKINDA 14 YIL 4 AY 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA DEDEKTİFLERİ (JASAT) EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.