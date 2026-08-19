Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Jandarmanın takibiyle Manavgat'ta 14 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Manavgat'ta bina içinden eşya hırsızlığı suçundan hakkında 14 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası bulunan A.A.'yı yakaladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmanın takibiyle Manavgat'ta 14 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

olay ve yakalanma:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri aktif rol aldı. Operasyonlar, Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda ve Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Hakkında 14 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Suç konusu, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olarak belirlendi.

yasal süreç ve sonuç:

Yakalanan A.A.'nın adli işlemleri jandarma tarafından tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda A.A. tutuklandı ve yerine getirilen karar doğrultusunda ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olay, bölgedeki aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmaların bir sonucu olarak değerlendirildi ve ilgili birimlerce takip edilmeye devam edileceği bildirildi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE, HAKKINDA 14 YIL 4 AY 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE, HAKKINDA 14 YIL 4 AY 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA DEDEKTİFLERİ (JASAT) EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi