Konyaspor Erzurumspor deplasmanına hazırlanıyor

Konyaspor hazırlıklarını resmen başlattı:

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Erzurumspor'a konuk olacak Konyaspor, sezonun bu kritik periyoduna Murat Kurum Tesisleri'nde başlayan antrenmanlarla hazırlanıyor. Çalışmalar Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman detayları:

İdman salonda yapılan ısınma çalışmasıyla başladı. Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Sahada ekip, kondisyon ve top hakimiyetini artırmaya yönelik 5'e 2 çalışmaları ve topla oyunla çalıştı; seans, turnuva maçları ve koşu çalışması ile sonlandırıldı.

Hazırlık takvimi:

Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürecek; bir sonraki idman 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de planlandı. Kulüp, bu program çerçevesinde maç kadrosunu ve form durumunu takip ederek Erzurumspor deplasmanına yönelik hazırlıkları tamamlamayı hedefliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇINDA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00'DE ERZURUMSPOR'A KONUK OLACAK KONYASPOR, HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.