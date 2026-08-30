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Konyaspor Erzurumspor deplasmanına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig 4. hafta öncesi Konyaspor, 5 Eylül'de Erzurumspor ile oynayacağı maça Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde hazırlanıyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor Erzurumspor deplasmanına hazırlanıyor

Konyaspor hazırlıklarını resmen başlattı:

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Erzurumspor'a konuk olacak Konyaspor, sezonun bu kritik periyoduna Murat Kurum Tesisleri'nde başlayan antrenmanlarla hazırlanıyor. Çalışmalar Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman detayları:

İdman salonda yapılan ısınma çalışmasıyla başladı. Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Sahada ekip, kondisyon ve top hakimiyetini artırmaya yönelik 5'e 2 çalışmaları ve topla oyunla çalıştı; seans, turnuva maçları ve koşu çalışması ile sonlandırıldı.

Hazırlık takvimi:

Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürecek; bir sonraki idman 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de planlandı. Kulüp, bu program çerçevesinde maç kadrosunu ve form durumunu takip ederek Erzurumspor deplasmanına yönelik hazırlıkları tamamlamayı hedefliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇINDA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00&#039;DE ERZURUMSPOR&#039;A KONUK...

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇINDA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00'DE ERZURUMSPOR'A KONUK OLACAK KONYASPOR, HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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