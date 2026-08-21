Kadın sağlığında kişiye özel takiple bütüncül koruma

Kadın sağlığına yaşam tarzı odaklı yaklaşım

Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gölcük, kadın sağlığında sadece mevcut şikâyetlere odaklanmanın yeterli olmadığını, hastanın hayat biçimi, beslenme düzeni, uyku kalitesi, stres düzeyi ve metabolik durumunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, özellikle adet düzensizlikleri, menopoz süreci, kilo kontrolü ve hormonal yakınmalarda tanı ve tedavi planını güçlendirdiğini söyledi.

Fonksiyonel tıp ile modern tıbbın ilişkisi:

Op. Dr. Gölcük, fonksiyonel tıp yaklaşımının modern tıbbın yerine değil yanında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Buna göre düzenli jinekolojik muayene, gerekli taramalar ile laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri bilimsel temelli tanı ve tedavinin temelini oluştururken, fonksiyonel yaklaşım hastanın yaşam tarzı ve bireysel risk faktörlerini daha kapsamlı değerlendirmeye olanak tanır.

Kişiye özgü değerlendirme unsurları:

Uzman, sağlıklı bir takip planı oluştururken dikkate alınması gereken başlıca unsurları şu şekilde sıraladı: beslenme, uyku, stres yönetimi, fiziksel aktivite ve metabolik durum. Ayrıca hastanın sağlık öyküsü ve yaşam koşullarının üreme çağından menopoz dönemine kadar değişen ihtiyaçları belirlemede önemli olduğunu aktardı.

Hedef uzun vadeli sağlık:

Gölcük, kadın sağlığında amaçlarının yalnızca mevcut bir sorunu gidermek olmadığını, aynı zamanda koruyucu sağlık anlayışıyla uzun vadeli sağlığı desteklemek olduğunu söyledi. Bu çerçevede düzenli kontroller, doğru yaşam alışkanlıkları ve kişiye uygun takip planlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, fonksiyonel perspektifin hasta değerlendirmesini genişleterek yaşam tarzı faktörlerini tedavi sürecine entegre etme imkânı sunduğu; ancak bunun standart tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinin yerini almadığı vurgulandı. Op. Dr. Gölcük, esas olanın bilimsel temelli yaklaşımları koruyarak hastayı bütüncül bir bakışla takip etmek olduğunu ifade etti.

KADIN SAĞLIĞINDA YALNIZCA MEVCUT ŞİKÂYETE ODAKLANMAK YERİNE, KİŞİNİN YAŞAM BİÇİMİ, BESLENME DÜZENİ, UYKU KALİTESİ, STRES DÜZEYİ VE METABOLİK DURUMUNUN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNEM TAŞIYOR. HAYAT HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZM. OP. DR. GÖKHAN GÖLCÜK, FONKSİYONEL TIP YAKLAŞIMININ KADIN SAĞLIĞINA DAHA GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN BAKILMASINA KATKI SUNDUĞUNU BELİRTEREK, BU YAKLAŞIMIN MODERN TIBBIN YERİNE DEĞİL, YANINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.