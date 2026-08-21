Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

Kadın sağlığında kişiye özel takiple bütüncül koruma

Op. Dr. Gökhan Gölcük, kadın sağlığında beslenme, uyku, stres ve metabolik durumun birlikte değerlendirilmesinin, kişiye özel takibin gerektiğini belirtti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kadın sağlığında kişiye özel takiple bütüncül koruma

Kadın sağlığına yaşam tarzı odaklı yaklaşım

Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gölcük, kadın sağlığında sadece mevcut şikâyetlere odaklanmanın yeterli olmadığını, hastanın hayat biçimi, beslenme düzeni, uyku kalitesi, stres düzeyi ve metabolik durumunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, özellikle adet düzensizlikleri, menopoz süreci, kilo kontrolü ve hormonal yakınmalarda tanı ve tedavi planını güçlendirdiğini söyledi.

Fonksiyonel tıp ile modern tıbbın ilişkisi:

Op. Dr. Gölcük, fonksiyonel tıp yaklaşımının modern tıbbın yerine değil yanında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Buna göre düzenli jinekolojik muayene, gerekli taramalar ile laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri bilimsel temelli tanı ve tedavinin temelini oluştururken, fonksiyonel yaklaşım hastanın yaşam tarzı ve bireysel risk faktörlerini daha kapsamlı değerlendirmeye olanak tanır.

Kişiye özgü değerlendirme unsurları:

Uzman, sağlıklı bir takip planı oluştururken dikkate alınması gereken başlıca unsurları şu şekilde sıraladı: beslenme, uyku, stres yönetimi, fiziksel aktivite ve metabolik durum. Ayrıca hastanın sağlık öyküsü ve yaşam koşullarının üreme çağından menopoz dönemine kadar değişen ihtiyaçları belirlemede önemli olduğunu aktardı.

Hedef uzun vadeli sağlık:

Gölcük, kadın sağlığında amaçlarının yalnızca mevcut bir sorunu gidermek olmadığını, aynı zamanda koruyucu sağlık anlayışıyla uzun vadeli sağlığı desteklemek olduğunu söyledi. Bu çerçevede düzenli kontroller, doğru yaşam alışkanlıkları ve kişiye uygun takip planlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, fonksiyonel perspektifin hasta değerlendirmesini genişleterek yaşam tarzı faktörlerini tedavi sürecine entegre etme imkânı sunduğu; ancak bunun standart tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinin yerini almadığı vurgulandı. Op. Dr. Gölcük, esas olanın bilimsel temelli yaklaşımları koruyarak hastayı bütüncül bir bakışla takip etmek olduğunu ifade etti.

KADIN SAĞLIĞINDA YALNIZCA MEVCUT ŞİKÂYETE ODAKLANMAK YERİNE, KİŞİNİN YAŞAM BİÇİMİ, BESLENME...

KADIN SAĞLIĞINDA YALNIZCA MEVCUT ŞİKÂYETE ODAKLANMAK YERİNE, KİŞİNİN YAŞAM BİÇİMİ, BESLENME DÜZENİ, UYKU KALİTESİ, STRES DÜZEYİ VE METABOLİK DURUMUNUN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNEM TAŞIYOR. HAYAT HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZM. OP. DR. GÖKHAN GÖLCÜK, FONKSİYONEL TIP YAKLAŞIMININ KADIN SAĞLIĞINA DAHA GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN BAKILMASINA KATKI SUNDUĞUNU BELİRTEREK, BU YAKLAŞIMIN MODERN TIBBIN YERİNE DEĞİL, YANINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada
images

Çerkezköy hazırlıkları hızlandırdı: ulusal afet tatbikatına son prova
images

Üst düzey askeri temas: Bayraktaroğlu ile Mareşal Munir telefonda görüştü
images

Haydere kapalı düğün salonuna ek çatıyla daha ferah ve kullanışlı alan

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız