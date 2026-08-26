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Kağızman'da ahır yangını bitişikteki iki evi etkiledi, çocuklar tahliye edildi

Kağızman Dere Mahallesi'nde başlayan ahır yangını kısa sürede bitişikteki iki eve sıçradı; çocuklar itfaiye tarafından tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:25

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kağızman'da ahır yangını bitişikteki iki evi etkiledi, çocuklar tahliye edildi

Kağızman'da ahır yangını kontrol altına alındı:

Kars'ın Kağızman ilçesi Dere Mahallesi'nde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ahırın bitişiğindeki iki eve sıçradı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kağızman Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Evlerde bulunan çocuklar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliyeye ilişkin ek detaylar yetkililerce paylaşıldı ve herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadı. Müdahaleler sonucu alevler kontrol altına alınırken, olay yerinde halen söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler bölgedeki sıcak noktaları tespit edip soğutma işlemlerini sürdürüyor.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda ahır ile yangının sıçradığı iki evde hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve yangın tamamen söndürüldükten sonra bölgedeki hasarın detaylı tespiti için inceleme yapılmasının planlandığını bildirdi.

KARS&#039;IN KAĞIZMAN İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK BİTİŞİKTEKİ 2 EVE...

KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK BİTİŞİKTEKİ 2 EVE SIÇRADI. EVLERDE BULUNAN ÇOCUKLAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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