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Kahramankazan'da hamam önünde kavga: 4 çalışan demir çubukla yaralandı

Kahramankazan'da 22 Ağustos'ta hamam önünde 5 kişi tarafından demir çubukla darbedilen 4 çalışan yaralandı; saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahramankazan'da hamam önünde kavga: 4 çalışan demir çubukla yaralandı

Kahramankazan'da hamam önünde kavga: 4 çalışan demir çubukla yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir hamam önünde çıkan tartışma, 22 Ağustos Cuma akşamı 5 kişinin demir çubuklarla saldırmasıyla sonuçlandı. Olayda 4 çalışan yaralanırken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

saldırı nasıl gelişti:

İddialara göre olay, Göktürk Caddesi üzerindeki hamam önünde meydana geldi. Bir hafta önce taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle hamamdan çıkarılan 3 kişi olduğu; ileri tarihte bu kişilerin yanlarına aldıkları iki kişiyle birlikte tekrar geldikleri belirtildi. Hamamdaki son müşterinin ayrılmasının ardından dışarıya çöp atmak için çıkan personel ile hamam önündeki bahçe kapısı önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine saldırganların ellerindeki demir çubuklarla çalışanlara vurduğu, daha sonra beş kişinin geldikleri hafif ticari araç ile olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü; tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiler. Olayı kaydeden güvenlik kameraları, saldırı anlarını belgeledi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı; görüntüler ve tanık ifadeleri üzerinden çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayın gerekçesi ve saldırganların kimlikleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Kahramankazan&#039;da hamam çalışanları darp edildi: 4 yaralı

Kahramankazan'da hamam çalışanları darp edildi: 4 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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