Hasköy-Korkut yolunda yan yola çıkış kazası: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kaza, Hasköy-Korkut yolu üzerinde meydana geldi. Hasköy istikametinden Korkut yönüne seyir halinde olan araç, yan yola giriş yaptığı sırada karşı yönden gelen 49 ABP 546 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerine ilişkin trafik incelemesi ve görgü tespiti çalışmaları sürüyor.

UŞ’UN HASKÖY-KORKUT YOLUNDA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI