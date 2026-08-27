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Park halindeki vince çarpan otomobilde sürücü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil İrfanlı Mahallesi'nde park halindeki vince çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 23:28

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 23:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki vince çarpan otomobilde sürücü yaralandı

Düziçi'de otomobilin park halindeki vince çarpması

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında park halinde bulunan vincin arkasına çarptı. Olay, İrfanlı Mahallesi Eski Pazartesi Pazarı civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç park halindeki vince arkadan çarparak durdu.

Müdahale ve yaralının durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta muhtemel yangın riskine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılacak tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazanın oluş nedenine dair detaylı değerlendirme yapılacağı bildirildi.

OSMANİYE&#039;NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ VİNCE ARKADAN ÇARPMASI...

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ VİNCE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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