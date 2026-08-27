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Mersin'de tır ile otomobil arasında yol ortasında gerilim

Erdemli'de D-400 karayolunda arkadan çarpma sonrası otomobil sürücüsü tırın camını kırdı; tır sürücüsü otomobile çarparak olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 23:37

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de tır ile otomobil arasında yol ortasında gerilim

Mersin'de tır ve otomobil arasında kavga çıktı

Erdemli ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir tırın arkasındaki otomobile çarpmasıyla gerilim yaşandı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü aracından inerek tırın camını kırdı; tır sürücüsü ise otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre tır, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle durup inen otomobil sürücüsü, önce tır sürücüsüne tepki gösterdi ve ardından tırın ön camına müdahalede bulunarak camı kırdı. Bu sırada tır sürücüsünün aracıyla otomobile çarpıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

polis incelemesi ve tarafların tutumu:

Olay sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak yaşanan çarpışma, araç hasarları ve olası kamera kayıtları üzerinde çalışma yapıyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi için tüm görgü tanıklarının ifadelerine başvurabileceğini açıkladı.

Bu tür trafik kazalarında hem maddi hasar hem de olası adli süreçler gündeme gelebileceği için yetkililer olay yerine gelen ekiplerin tespitlerinin ve tarafların şikayetlerinin sürecin seyrinde belirleyici olacağını vurguluyor.

TIR SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI.

TIR SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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