Muş Erzurum yolu'nda çarpışma: otomobilde büyük hasar, 1 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Muş'un Zafer Mahallesi Erzurum Yolu üzerinde, Muş İl Müftülüğü karşısında meydana gelen kazada, seyir halindeki 24 ACS 047 plakalı tır ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar oluştu ve araçtan kopan parçalar yola savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 1 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

MUŞ’TA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.