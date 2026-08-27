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Muş Erzurum yolu'nda çarpışma: otomobilde büyük hasar, 1 yaralı

Zafer Mahallesi Erzurum Yolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde büyük hasar oluştu, 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 23:49

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muş Erzurum yolu'nda çarpışma: otomobilde büyük hasar, 1 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Muş'un Zafer Mahallesi Erzurum Yolu üzerinde, Muş İl Müftülüğü karşısında meydana gelen kazada, seyir halindeki 24 ACS 047 plakalı tır ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar oluştu ve araçtan kopan parçalar yola savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 1 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

MUŞ’TA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

MUŞ’TA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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