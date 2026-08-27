Ferencvaros rövanşında trabzonspor ağır mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti

maç özeti

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Ferencvaros, evinde Trabzonspor'u 4-0 yenerek tur atladı. Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşma, Macar ekibinin kontrollü oyunu ve kritik anlarda lehine gelişen kararlarla sonuçlandı. Bu sonuçla Trabzonspor Avrupa kupalarındaki serüvenine UEFA Konferans Ligi seviyesinde devam edecek.

maçın kırılma anları:

Karşılaşmanın akışında birkaç dönüm noktası öne çıktı. İlk yarıda Trabzonspor'dan Malinovskyi'nin 14. dakikadaki kırmızı kartı takımın oyun planını bozdu. Ardından 19. dakikada O’Dowda'nın golüyle Ferencvaros öne geçti. İkinci yarıda 55. dakikada Corbu'nun skoru 2-0 yapan golü geldi; 57. dakikada Cabral'ın müdahalesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi ve Cabral ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltıyı kullanan Bamidele Yusuf 59. dakikada farkı üçe çıkardı. Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada Lisztes'in golü skoru belirledi: 4-0.

kadrolar ve değişiklikler:

Ferencvaros teknik direktörü Balazs Borbely, sahaya Dibusz; Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu; Corbu (Keita dk. 83), Adam Nagy (Arzani dk. 78); Bamidele Yusuf (Zeteny Varga dk. 70), Zachariassen, O’Dowda (Lakatos dk. 78), Joseph (Lisztes dk. 70) on biriyle çıktı. Yedekler arasında Adam Varga, Zohore ve diğer isimler yer aldı.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Onana; Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Pina dk. 46); Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi (Bouchouari dk. 46), Saviola (Samet Akaydin dk. 64), Mohamed Salah (Ozan Tufan dk. 64), Onuachu (Aral Şimşir dk. 46) on birini sahaya sürdü. Yedeklerde Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak ve diğer oyuncular bulunuyordu.

Maçın hakemleri Rade Obrenovic, Jure Praprotnik ve Grega Kordez olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmada Ferencvaros adına gol atanlar O’Dowda (dk. 19), Corbu (dk. 55), Bamidele Yusuf (dk. 59 pen.) ve Lisztes (dk. 86) oldu. Trabzonspor cephesinde maç boyunca iki kırmızı kart görüldü: Malinovskyi (dk. 14) ve Cabral (dk. 57), bu durum bordo-mavililerin işini daha da zorlaştırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA TRABZONSPOR, DEPLASMANDA MACARİSTAN EKİBİ FERENCVAROS'A 4-0 MAĞLUP OLDU