Dolar 48,0475 -0,14%
Euro 56,2059 +0,02%
Bist 14.575,51 -0,24%
Altın Gram 7.190,56 +0,03%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 88,56 +1,86%
--°

Ferencvaros rövanşında trabzonspor ağır mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi rövanşında Trabzonspor'u 4-0 yenip tur atladı; bordo-mavililer Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 23:41

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 23:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ferencvaros rövanşında trabzonspor ağır mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti

maç özeti

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Ferencvaros, evinde Trabzonspor'u 4-0 yenerek tur atladı. Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşma, Macar ekibinin kontrollü oyunu ve kritik anlarda lehine gelişen kararlarla sonuçlandı. Bu sonuçla Trabzonspor Avrupa kupalarındaki serüvenine UEFA Konferans Ligi seviyesinde devam edecek.

maçın kırılma anları:

Karşılaşmanın akışında birkaç dönüm noktası öne çıktı. İlk yarıda Trabzonspor'dan Malinovskyi'nin 14. dakikadaki kırmızı kartı takımın oyun planını bozdu. Ardından 19. dakikada O’Dowda'nın golüyle Ferencvaros öne geçti. İkinci yarıda 55. dakikada Corbu'nun skoru 2-0 yapan golü geldi; 57. dakikada Cabral'ın müdahalesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi ve Cabral ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltıyı kullanan Bamidele Yusuf 59. dakikada farkı üçe çıkardı. Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada Lisztes'in golü skoru belirledi: 4-0.

kadrolar ve değişiklikler:

Ferencvaros teknik direktörü Balazs Borbely, sahaya Dibusz; Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu; Corbu (Keita dk. 83), Adam Nagy (Arzani dk. 78); Bamidele Yusuf (Zeteny Varga dk. 70), Zachariassen, O’Dowda (Lakatos dk. 78), Joseph (Lisztes dk. 70) on biriyle çıktı. Yedekler arasında Adam Varga, Zohore ve diğer isimler yer aldı.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Onana; Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Pina dk. 46); Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi (Bouchouari dk. 46), Saviola (Samet Akaydin dk. 64), Mohamed Salah (Ozan Tufan dk. 64), Onuachu (Aral Şimşir dk. 46) on birini sahaya sürdü. Yedeklerde Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak ve diğer oyuncular bulunuyordu.

Maçın hakemleri Rade Obrenovic, Jure Praprotnik ve Grega Kordez olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmada Ferencvaros adına gol atanlar O’Dowda (dk. 19), Corbu (dk. 55), Bamidele Yusuf (dk. 59 pen.) ve Lisztes (dk. 86) oldu. Trabzonspor cephesinde maç boyunca iki kırmızı kart görüldü: Malinovskyi (dk. 14) ve Cabral (dk. 57), bu durum bordo-mavililerin işini daha da zorlaştırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA TRABZONSPOR, DEPLASMANDA MACARİSTAN EKİBİ...

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA TRABZONSPOR, DEPLASMANDA MACARİSTAN EKİBİ FERENCVAROS'A 4-0 MAĞLUP OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaykur Rizespor dayanıklılık çalışmalarıyla Gaziantep sınavına hazırlanıyor
images

Trabzonspor zorlu deplasmanda geride: ilk yarı Ferencvaros'un üstünlüğü
images

Hazırlıklar yoğunlaştı: Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi taktik ve yönetim değişik...
images

Erzurumspor FK ankara'da kampa girip Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet peşi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da otel odasında hayatını kaybeden İsveç uyruklu turistin ölümü inceleniyor

Bodrum'da narkotik operasyonu: dört kişi cezaevine gönderildi

Albay Aslan’dan emniyete nezaket ziyareti

Yedieylül Mahallesi'nde durak altına bırakılan çanta fünye ile imha edildi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı