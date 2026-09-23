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Kahramanmaraş'ta beş ayrı operasyonda 8 tutuklama: çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 11, 18, 21 ve 22 Eylül'de yapılan 5 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile 2 bin 105 TL ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş'ta beş ayrı operasyonda 8 tutuklama: çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11, 18, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen beş ayrı çalışmada uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Operasyon tarihleri ve kapsamı:

Yürütülen beş ayrı çalışma, belirtilen dört farklı tarihte planlı şekilde gerçekleştirildi. Soruşturma süreci boyunca ele geçirilen materyallerin adli sürece aktarılmasıyla birlikte, kolluk kuvvetlerinin olaylara müdahalesi sonuç verdi.

Ele geçirilen maddeler ve tutuklamalar:

Operasyonlarda toplamda 4 bin 200 sentetik ecza hap, 9,90 gram sentetik kannabinoid, 137,07 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 12,29 gram metamfetamin, 0,42 gram eroin ve 66,57 gram esrar ile 2 bin 105 TL para ele geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, ayrıca 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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