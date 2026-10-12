Ormanlardan ilçeye: anne ayı ve yavruları çöp konteynerlerinde dolaştı

Görüntüler ve tanıklar:

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Gültepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde ilçeye kadar inen bir anne ayı ile yavruları çöp konteynerleri ve sokak aralarında yiyecek ararken görüldü. Olayı fark eden mahalle sakini İsmail İçme, komşularının güvenliği için söz konusu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tanıklar, ayıların özellikle 21.00 ile 22.00 saatleri arasında mahallede dolaştığını belirtti. Görüntüler, anne ayı ile yavrularının çöp kutuları çevresinde yiyecek taradığı anları içeriyor ve bu durum mahallede tedirginlik yarattı.

Riskler ve halkın talebi:

Vatandaşlar, bölgenin üniversite ve yurtlara yakın olmasından dolayı olası bir karşılaşma veya saldırı riskine dikkat çekti. Komşular, yetkililerden bölgeye yönelik acil önlem alınmasını talep etti ve öğrenciler ile yurt sakinlerinin güvenliğinin sağlanmasını istediler.

Gözlemler, ormanlık alanlarda yeterli besin bulunamaması nedeniyle ayıların yerleşim alanlarına inmiş olabileceğini işaret ediyor. Yetkililerin uyarı ve müdahale çağrıları beklenirken, halk gece saatlerinde dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

YOZGAT’IN AKDAĞMADENİ İLÇESİNDE SOKAK ARALARINA VE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN YANINA KADAR İNEN ANNE AYI İLE YAVRULARI MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ. -