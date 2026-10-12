Omü’de umutla başlayan akademik yıl: bilimsel üretim ve gençlik vurgusu

Omü 2026-2027 akademik yılı törenle açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2025 OMÜ Akademi Ödülleri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp üniversitenin tanıtım filminin gösterimiyle sürdü; ardından protokol konuşmaları, müzik dinletisi, akademik açılış dersi ve ödül takdimi yapıldı.

Açılıştaki ana mesajlar:

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitelerin ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti. Aydın, bilimsel üretim, teknoloji geliştirme ve genç kuşakların çağın gereklerine uygun yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Konuşmasında, kampüslerin canlandığı bu dönemlerin akademik ve toplumsal açıdan yeni umutlar taşıdığını belirtti ve 48 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü yerleşkelerde 2026-2027 döneminin OMÜ ailesine ve bölgeye olumlu katkılar getirmesini diledi. Rektör Aydın ayrıca üretilecek bilgi ve teknolojiyle ülkenin bağımsız tutumunu güçlendirme hedefinin sürdürüleceğini ifade etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise OMÜ’nün 1975’ten bu yana bölgeye ve ülkeye bilim, eğitim, sanat ve spor alanlarında sayısız katkı sunduğunu belirterek, Akademi Ödülleri’nin araştırmacıları teşvik etmesini temenni etti. Tören konuşmalarında ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu tarafından "Terörsüz Türkiye Süreci" hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Akademik ders ve katılımcılar:

Akademik açılış dersini veren Prof. Dr. Ömer Özkan (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) "İnsanlığın kadim hayalinden günümüzün gerçeğine: Organ, doku nakilleri ve ötesi" başlıklı sunumunda organ ve doku nakillerindeki cerrahi yenilikleri ve bu alandaki bilimsel çalışmaların önemini aktardı. Programa ayrıca Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, ilçe kaymakamları, il müdürleri, kamu kurum yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

2025 OMÜ Akademi Ödülleri sahipleri:

Törende bilimsel yayın, proje, atıf, patent, eğitim ve kurumsal başarılarıyla öne çıkan akademisyen, öğrenci ve idari personele ödüller verildi. Ödül alanlardan bazıları şunlar:

Yılın Yayın Ödülü: A Temel Alanı - Doç. Dr. Burhan Dost (Tıp Fakültesi), B Temel Alanı - Doç. Dr. Emrah Gülboy (Eğitim Fakültesi).

Yılın Proje Ödülü: B Temel Alanı - Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak (Eğitim Fakültesi).

Yılın Atıf Ödülü: A Temel Alanı - Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi), B Temel Alanı - Doç. Dr. Ali Kerim Yılmaz (Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi), C Temel Alanı - Doç. Dr. Ceren Pekşen (Mühendislik Fakültesi).

Yılın Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ödülü: A Temel Alanı - Prof. Dr. Abdülkadir Bakay (Tıp Fakültesi), C Temel Alanı - Prof. Dr. Can Karahan (Devlet Konservatuvarı).

Yılın Genç Araştırmacı Yayını Ödülü: A Temel Alanı - Arş. Gör. Dr. Elif Güzide Emirza (Sağlık Bilimleri Fakültesi), B Temel Alanı - Dr. Öğr. Üyesi Nur Alaçam (Eğitim Fakültesi).

Yılın İş Birlikli Yayını Ödülü: A Temel Alanı - Doç. Dr. Burhan Dost, B Temel Alanı - Doç. Dr. Emrah Gülboy. Yılın Eğitimcisi Ödülü ise Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak’a verildi.

Öğrenci ve idari personel ödüllerinde; Yılın Araştırmacı Öğrencisi Ödülü A Temel Alanı - Ehsan Fartaş Naeimi ve danışmanı Doç. Dr. Kemal Çağatay Selvi, B Temel Alanı - Aleyna Çelik olarak açıklandı. Damla Topluluğu adına temsilci Fatma Zehra Akgül ve danışmanı Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak Yılın Öğrenci Kulübü Ödülü’nü aldı. Yılın İdari Personeli Ödülü ise OMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu’na takdim edildi.

Program, ödül alanlar ile protokol üyelerinin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ VE 2025 OMÜ AKADEMİ ÖDÜLLERİ, ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÖRENDE KONUŞAN OMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, TÜRKİYE’NİN KALKINMASINDA BİLİMSEL ÜRETİMİN, TEKNOLOJİNİN VE GELECEK NESİLLERİN ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.