Nostaljik Orient Express Edirne molasıyla İstanbul'a ilerliyor

Orient Express'in Edirne durağı:

Paris'ten başlayan Venice Simplon Orient Express, 25 Eylül'de hareket ederek Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergâhını izleyip Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı ve Edirne'ye ulaştı. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından trenin İstanbul'a hareket edeceği açıklandı.

Genellikle üst gelir grubundan Avrupalı seyahatseverlerin tercih ettiği özel seferde yolcuların İstanbul'da üç gün boyunca kentteki tarihi ve kültürel mekânları ziyaret edecekleri, dönüşün ise hava yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Gelenek ve misafir deneyimleri:

Tren Müdürü Francesco Bonotto, "Son durak olan İstanbul’a ulaşmak üzere bugün Edirne’ye vardık. Bu seyahati özel kılan pek çok unsur var; tarih, konfor, anlatılan hikâyeler ve en önemlisi varış noktasının İstanbul olması. Bizim için bu geleneği yaşatmak büyük bir ayrıcalık. Son derece sakin, sürprizlerden uzak bir rota izledik. Yolculuk ilerledikçe misafirlerimizin memnuniyeti de artıyor. Bizi en çok sevindiren şey ise yolcularımızın ayrılırken gözlerinde beliren o mutluluk" diye konuştu.

Yolculardan Tansel Doğan, eşinin 50'nci yaş günü hediyesi olarak katıldıkları seyahati anlatırken, "Orient Express ile ilk seyahatimiz. 7 ülkeden geçip 4 farklı başkenti görmek muazzamdı. Harika insanlarla tanıştık, güzel dostluklar kurduk. Adeta zamanda yolculuk yapmak gibiydi. Böyle özel bir deneyimi sağlıklıyken yaşamak istedik" ifadelerini kullandı. Eşi Stefan Schiessl ise, "Yolculuk şu ana kadar harika geçti. İstanbul’a ulaşmayı dört gözle bekliyorum. Şehre vardığımızda birçok tarihi yeri gezeceğim ve mutlaka kokoreç yiyeceğim" dedi.

Tarihi rota ve günümüze yansıması:

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi’nde Cinayet" eserine ilham veren rota, Belçikalı iş insanı Georges Nagelmackers tarafından başlatıldı; trenin ilk seferi 4 Ekim 1883 tarihinde gerçekleştirildi. İlk yıllarda yolcular Paris'ten Varna'ya trenle, oradan buharlı gemilerle İstanbul'a ulaşırken bugün aynı hat nostaljik bir kültür köprüsü olarak yaşatılıyor.

Edirne molası, seferin hem teknik gereksinimlerini karşılayan bir durak hem de yolculara Anadolu'daki zengin mirasın başlangıcını gösteren sembolik bir ziyaret imkânı sundu. Tren, kısa molanın ardından İstanbul'a doğru yoluna devam edecek ve misafirler kentin simge mekânlarını keşfetmek üzere üç günlük programlarına başlayacaklar.

EFSANEVİ ORİENT EXPRESS, EDİRNE’DEN GEÇTİ