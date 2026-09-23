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Kapı çarpması motosikleti devirdi, iki kişi yaralandı

Karaman'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet devrildi; iki kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralılara müdahale edip hastaneye götürdü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapı çarpması motosikleti devirdi, iki kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Karaman'ın Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre H.C. park ettiği otomobilinden inmek için kapısını açtığı sırada, bulvar üzerinde seyir halinde olan 70 ABU 986 plakalı motosiklet kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

müdahale ve taşınma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ...

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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