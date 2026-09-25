Yıldırım bilimle buluştu: çocuklardan robotlara, geleceğe hazırlık

Yıldırım’da BilimFest coşkusu

Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bursa Bilim Şenliği: BilimFest'in ilk etabına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda iki gün boyunca sürdü ve her yaştan bilim meraklısını bir araya getirdi.

Atölyeler ve gösterilerle uygulamalı öğrenme:

Şenlik kapsamında düzenlenen uygulama atölyeleri, bilim gösterileri, söyleşiler ve sergiler ziyaretçilere bilimi deneyerek öğrenme fırsatı sundu. Katılımcılar, atölyelerde aktif rol alarak temel bilim ve teknoloji kavramlarını uygulamalı olarak deneyimledi; sergiler ise güncel projeleri ve buluşları görünür kıldı.

Etkinlikte yer alan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Üniversitenin eğitim faaliyetleri ve yürüttüğü bilimsel çalışmalar katılımcılara tanıtıldı; özellikle Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğrenciler tarafından geliştirilen robotların sergilenmesi dikkat çekti.

Belediye ve eğitim kurumlarının iş birliği:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinliği ziyaret ederek stantları tek tek gezdi. Yılmaz, bilginin hızla üretildiği ve teknolojinin hayatı yeniden şekillendirdiği bir çağda olduklarını belirterek, çocukların ve gençlerin teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren nesiller olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Başkan Yılmaz, “Bilimi kentimizin merkezine almaya gayret ediyoruz” sözleriyle belediyenin bilim ve teknoloji odaklı yatırımlarına ilişkin görüşünü paylaştı.

Yılmaz ayrıca Yıldırım Yapay Zeka ve Teknoloji Merkezi ile Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi projelerin gençlere yeni imkânlar sunduğunu, yıl içinde düzenlenen şenlikler ve festivallerle çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise festivale sağladığı katkılardan ve gençlere verdiği destekten ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılarda bilime yönelik ilgiyi canlı tutma ve yerel iş birlikleriyle eğitim fırsatlarını genişletme açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

YILDIRIM BELEDİYESİ, BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BURSA BİLİM ŞENLİĞİ: BİLİMFEST’İN İLK ETABINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.