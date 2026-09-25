Teknofest öncesi derin göz: ASELSAN'ın su altı aracı Halfeti'de görevde

ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ, TEKNOFEST öncesi Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik kenti Halfeti’de Fırat Nehri üzerinde test edildi. Su altı aracı, Birecik Barajı’nda araştırma ve gözetleme görevleri kapsamında su altında kalan yapıları kayda aldı.

Testin yapıldığı alan:

Denemeler Fırat Nehri ve Birecik Barajı çevresinde gerçekleştirildi. DERİNGÖZ, su altı görüntüleme ve gözetleme yeteneklerini kullanarak bölgedeki yapıların durumu ve çevresel verileri kayıt altına aldı.

Sosyal medyada yankı:

ASELSAN tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü; paylaşılan videolar ve fotoğraflar, TEKNOFEST öncesi yapılan saha çalışmalarının görünür sonuçlarını sundu.

TEKNOFEST öncesi tarihi görüntüler