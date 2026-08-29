Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Karacabey yeni sezon için orta sahasını Bora Yılmaz ile güçlendirdi

Karacabey Belediyespor, Kütahyaspor'dan 26 yaşındaki orta saha Bora Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu geçen sezon 30 maçta 5 gol, 6 asist kaydetti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karacabey yeni sezon için orta sahasını Bora Yılmaz ile güçlendirdi

transfer duyurusu:

Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, Kütahyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

bora yılmaz'ın kariyer geçmişi:

Akhisarspor altyapısından yetişen Bora Yılmaz, profesyonel kariyerinde Osmaniyespor FK, Akhisarspor, Bursaspor, Balıkesirspor ve Kütahyaspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor ve Kütahyaspor'da toplam 30 maçta görev alan Yılmaz, 5 gol atıp 6 asist yaptı.

kulübün açıklaması:

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcumuza hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Kulüp, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARACABEY BELEDİYESPOR, BORA YILMAZ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

KARACABEY BELEDİYESPOR, BORA YILMAZ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı
images

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor
images

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi
images

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor