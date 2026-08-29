Karacabeyli genç tenisçi Irmak Özdemir’den çiftlerde şampiyonluk, teklerde dikkat çeken performans

Karacabeyli tenisçinin turnuvadaki çifte başarısı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay 12 Yaş Türkiye Şampiyonasında Karacabey’in genç yeteneği Irmak Özdemir, çift ve teklerde elde ettiği derecelerle turnuvanın konuşulan isimlerinden biri oldu.

çift kızlarda şampiyonluk:

Özdemir, çift kızlar kategorisinde partneri Yasemin Buse Köse ile sergilediği uyum ve stratejik oyun sayesinde rakiplerini geride bıraktı ve şampiyonluğa ulaştı. İkili oyun disiplinleri, saha içindeki soğukkanlılıkları ve eşleşme yönetimleriyle turnuva boyunca dikkat çekti.

teklerde çeyrek final:

Bireysel arenada da etkili bir performans sergileyen Irmak Özdemir, tek kızlar kategorisinde mücadele ederek çeyrek finale kadar yükseldi. Bu sonuç, Özdemir’in sadece çiftlerde değil, teklerde de ülke çapında ilk sekiz içine girebilecek potansiyele sahip olduğunun işareti olarak değerlendirildi.

Karacabey’de genç sporcunun elde ettiği bu başarı ilçede sevinçle karşılandı. Spor camiası, antrenörleri ve ailesi, Irmak’ın performansını geleceğe dair umut verici bir gelişme olarak nitelendirirken destek verenlere teşekkürlerini iletti.

IRMAK ÖZDEMİR (SOLDAN İKİNCİ)