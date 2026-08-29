Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Galatasaray'a zorlu rakipler: şampiyonlar ligi fikstürü netleşti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu; Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK ile eşleşti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray'a zorlu rakipler: şampiyonlar ligi fikstürü netleşti

şampiyonlar ligi fikstürü belli oldu

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakipleriyle eşleşti. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK ile aynı grupta yer aldı.

gruptaki rakipler:

Galatasaray'ın yer aldığı grup şu takımlardan oluşuyor: Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK.

maç takvimi:

9 Eylül Çarşamba — Sporting Lizbon - Galatasaray

13 Ekim Salı — Galatasaray - Barcelona

21 Ekim Çarşamba — Lille - Galatasaray

3 Kasım Salı — Galatasaray - Stutgart

24 Kasım Salı — Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık Salı — AEK - Galatasaray

19 Ocak Salı — Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak Çarşamba — PSG - Galatasaray

Turnuvanın ilk sınavı, sarı-kırmızılılar için 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting Lizbon karşısında oynanacak. UEFA'nın açıkladığı takvime göre maçlar belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı
images

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor
images

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi
images

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler