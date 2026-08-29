Galatasaray'a zorlu rakipler: şampiyonlar ligi fikstürü netleşti

şampiyonlar ligi fikstürü belli oldu

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakipleriyle eşleşti. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK ile aynı grupta yer aldı.

gruptaki rakipler:

Galatasaray'ın yer aldığı grup şu takımlardan oluşuyor: Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK.

maç takvimi:

9 Eylül Çarşamba — Sporting Lizbon - Galatasaray

13 Ekim Salı — Galatasaray - Barcelona

21 Ekim Çarşamba — Lille - Galatasaray

3 Kasım Salı — Galatasaray - Stutgart

24 Kasım Salı — Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık Salı — AEK - Galatasaray

19 Ocak Salı — Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak Çarşamba — PSG - Galatasaray

Turnuvanın ilk sınavı, sarı-kırmızılılar için 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting Lizbon karşısında oynanacak. UEFA'nın açıkladığı takvime göre maçlar belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)