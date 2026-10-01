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Karakova tesisleri 17 milyon TL'lik yatırımla baştan aşağı yenileniyor

Tavşanlı'da Karakova Spor Tesisleri yaklaşık 17 milyon TL'ye yenilenecek; ihale 5 Ekim'de yapılacak, zemin, aydınlatma ve skorboard çalışmaları planlandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karakova tesisleri 17 milyon TL'lik yatırımla baştan aşağı yenileniyor

karakova spor tesislerinde kapsamlı yenileme çalışması:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hazırlanan Karakova Spor Tesisleri yenileme projesinin ihale tarihi açıklandı. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyon TL olarak planlanan proje ile tesis baştan aşağı yenilenecek ve modern donanımlar kazandırılacak.

İhalenin 5 Ekim tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, hem kulüplere hem de vatandaşlara daha güvenli ve nitelikli spor alanları sunmayı hedefliyor.

saha ve altyapı düzenlemeleri:

Projede Karakova Spor Tesisleri içinde yer alan Cemil Sarıfedai sahasının zemini tamamen yenilenecek ve sahaya ilave ışıklandırma sistemleri kurulacak. Fevzi Coşgun sahası için de modern aydınlatma sistemi planlanırken, artan seyirci kapasitesi dikkate alınarak ek tribün inşası yapılacak. Ayrıca tesiste bulunan üç ayrı sahanın skorboardları son teknoloji ürünlerle değiştirilecek.

yetkililerin değerlendirmesi:

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Taha Pişkiner, yenileme çalışmalarının ilçedeki spora erişimi kolaylaştıracağını ve altyapıyı güçlendireceğini belirtti. Pişkiner, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile destek veren Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'e teşekkür etti. Yenilenen tesislerin ilçenin spor potansiyelini daha ileriye taşıması hedefleniyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak uygulama ve bakım çalışmalarıyla Karakova Spor Tesisleri, modern standartlarda hizmet vererek bölge sporuna katkı sağlaması bekleniyor.

KARAKOVA SPOR TESİSLERİ&#039;NİN SAHA BAKIM, YENİLEME VE TADİLAT ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İHALENİN 5 EKİM...

KARAKOVA SPOR TESİSLERİ'NİN SAHA BAKIM, YENİLEME VE TADİLAT ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İHALENİN 5 EKİM TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ AÇIKLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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