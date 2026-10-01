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Rizespor'da hedef net: Fenerbahçe karşısında taraftarı mutlu etmek

Recep Uçar, üç haftalık milli arayı ve hazırlıkları anlattı; hedefleri içeride ve dışarıda her maçı kazanmak, Fenerbahçe maçında taraftarı mutlu etmek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:41

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rizespor'da hedef net: Fenerbahçe karşısında taraftarı mutlu etmek

Recep Uçar: her maçı kazanmak için sahadayız

Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında konuk edecekleri Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uçar, hem iç saha hem deplasman maçlarında hedeflerinin net olduğunu; kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtarak her karşılaşmayı kazanmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Milli ara ve hazırlık programı:

Uçar, bu sezon FIFA takvimindeki değişiklikler nedeniyle ligde ilk kez 3 haftalık bir milli ara yaşadıklarını belirtti. Göztepe maçının ardından tesislerde 4 gün çalışıp oyunculara 5 gün izin verdiklerini, dün yeniden toplanıp antrenmanlara başladıklarını açıkladı. Teknik ekip, Fenerbahçe maçına kadar tesislerdeki çalışmaları sürdürecek; Cumartesi günü sahalarında Bolu ile bir hazırlık maçı yapıp, pazar günü izin verildikten sonra pazartesiden itibaren resmi maça odaklanacaklarını söyledi.

Lig değerlendirmesi ve hedefler:

Uçar, ligin ilk 6 haftalık bölümünü değerlendirirken takımın periyodunu şöyle özetledi: ilk 6 haftada 4 deplasman ve 2 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde ettiklerini, bunun sonucunda 10 puanla ligin 9. sırasında yer aldıklarını belirtti. Liderle arada 3 puan fark olduğunu, bu hafta rakipleri Fenerbahçe ile aynı puanda olduklarını ve averajla ligin 6. sırasında yer aldıklarını ifade etti.

Uçar, özellikle kendi sahalarında oynadıkları iki maçta istenen sonucu alamadıklarını kabul ederek, içeride daha iyi performans göstermenin öncelikleri olduğunu söyledi. "Kendi saha ve seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik, bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz" sözleriyle taraftarı memnun etme hedefini vurguladı.

Fenerbahçe maçının öne çıkan noktaları:

Rakip olarak Fenerbahçe’yi değerlendiren Uçar, onların hücum anlamında ligin en etkili takımlarından biri olduğunu, yaptığı transferlerle güçlü bir kadro kurduklarını ve son oynadıkları Eyüp maçında da bu gücü gösterdiklerini kaydetti. Ayrıca Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi iki takımla temsil ettiği süreci takdirle karşıladığını ve ilerleyen dönemde başarı dilediğini belirtti. Buna karşın Rizespor’un oyun planının sabit olduğunu; kimle oynarlarsa oynasınlar kendi oyunlarını oynayıp kazanmak için mücadele edeceklerini yineledi.

Kadro durumu ve milli takım çağrıları:

Uçar, milli takımlar dolayısıyla 7 oyuncularının farklı millî takımlara gittiğini aktardı: bunların 4’ü A millî, 2’si U21, 1’i U18 seviyesinde. Laçi’nin son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma gitmediğini, Attila’nın geniş kadroda yer aldığını ve Alikulov’un sakatlığının devam etmesi nedeniyle çağrıya rağmen takımda kalıp antrenman yapmayı tercih ettiğini söyledi. Oyuncuların dönüşüyle Salı-Çarşamba’dan itibaren tam kadro çalışmalara başlanacağı bilgisini verdi.

Uçar maç öncesi son söz olarak, zorlu bir karşılaşma beklediklerini ancak ellerinden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sonuç almak için çalışacaklarını ifade etti. Teknik direktörün açıklamaları, hem hazırlık sürecinin planlı ilerlediğini hem de takımın mental olarak galibiyete odaklandığını gösterdi.

ÇAYKUR RİZESPOR&#039;DA TEKNİK DİREKTÖR RECEP UÇAR, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR RECEP UÇAR, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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