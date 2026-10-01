Gençlerle sahada buluşma: Muğlaspor ekibi Turgut Reis Anadolu Lisesi'nde

Muğlaspor ekibi lisedeki gençlerle bir araya geldi

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp heyeti ve futbolcular Poyraz Efe Yıldırım, Mamady Diarra, Yiğit Fidan ile Luis Mago, Muğla Turgut Reis Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Kulübün kentteki gençlerle bağını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler futbolculara merak ettikleri soruları yöneltti.

Kulüp başkanından mesaj:

Öğrencilere hitap eden Menaf Kıyanç, Muğlaspor'un sadece bir spor kuruluşu olmadığını, kentin ortak değeri ve sosyal bir proje olduğunu vurguladı. Kıyanç, kulübün bu sezon 1. Lige yükselmiş olduğunu hatırlatarak, ligde kalıcı olmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ziyaretlerin amacını gençleri kulüple yakınlaştırmak olarak özetleyen Kıyanç, öğrencilerin eğitimlerinin yanında spor ve kültürel faaliyetlerle de ilgilenmelerinin önemine dikkat çekti.

Turgut Reis Anadolu Lisesi Müdürü Eşref Yalı ise okul yönetimi ve öğretmenler olarak Muğlaspor'un gençlerle bir araya gelmesini desteklediklerini belirtti ve ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Futbolcuların deneyimleri ve transfer süreçleri:

Öğrenciler, futbolcuların kariyerleri, Muğlaspor'a transfer süreçleri ve takım içindeki yaşam hakkında çok sayıda soru yöneltti. Transfer hikâyelerini anlatan oyuncular, karar süreçlerini ve Muğla izlenimlerini paylaştı.

Poyraz Efe Yıldırım, Trabzonspor'dan kiralık olarak gelme sürecinde ilk başta tereddüt hissettiğini ancak Başkan Kıyanç'la yaptığı görüşmenin kararını değiştirdiğini belirterek, "Aslında benim ilk konuşmamızda gelmek gibi bir düşüncem yoktu. Ama başkanla konuştuktan sonra, onun içindeki duyguları hissettikten sonra doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. İyi ki buradayım" ifadelerini kullandı.

Yiğit Fidan ise Fenerbahçe kampında olduğu sırada gelen telefonla sürecin başladığını, transferin yaklaşık bir ay sürdüğünü ve menajeriyle değerlendirdikten sonra Muğlaspor'u doğru tercih olarak gördüklerini söyledi.

Mamady Diarra teklif geldiğinde başka bir takımın haberini beklediğini, yapılan görüşmeler ve kulübün projelerini inceledikten sonra Muğlayı çok sevdiği için burayı tercih ettiğini anlattı: "Google'dan baktım, Muğlaspor neymiş, Muğla neresiymiş diye baktım. Projeler hoşuma gitti. Ayrıyeten Muğla şehrini çok sevdim. O yüzden burayı tercih ettim."

Luis Mago da Türkiye'nin kendisi için uzak bir ülke olduğunu, transfer teklifini ailesiyle birlikte değerlendirdiklerini ve Muğla atmosfere alıştıkça şehirden memnun kaldıklarını ifade etti.

Taraftar ilgisi ve hediye etkinliği:

Öğrencilerden gelen "taraftar nasıl?" sorusuna futbolcular, Muğlaspor taraftarının yoğunluğundan ve maçlardaki desteğinden memnun olduklarını; tribünlerin takıma motivasyon sağladığını belirterek yanıt verdiler. Ziyaret sırasında kulüp tarafından okula futbol, basketbol ve voleybol topları hediye edildi, öğrencilere ayrıca Muğlaspor atkısı dağıtıldı.

Futbolcularla yapılan soru-cevap ve fotoğraf çekimleri boyunca öğrencilerin ilgisi yoğundu. Muğlaspor'un kentteki diğer liselere yönelik ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi ve kulübün gençlerle kurduğu bu doğrudan temasın devam edeceği vurgulandı.

MUĞLASPOR KULÜP BAŞKANI MENAF KIYANÇ, BERABERİNDEKİ HEYET VE FUTBOLCULAR POYRAZ EFE YILDIRIM, MAMADY DİARRA, YİĞİT FİDAN İLE LUİS MAGO, TURGUT REİS ANADOLU LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.