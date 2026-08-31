Dolar 48,2644 0,00%
Euro 56,0773 -0,07%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.948,05 -0,09%
EUR/USD 1,1613 -0,08%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Karaköy'de turistin gasp edildiği iddiasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Beyoğlu'nda Kanada'dan gelen Mısırlı turist Abdelrahman Soliman, takside 6 bin 500 lirasının gasbedildiğini ve çakıyla yaralandığını iddia etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaköy'de turistin gasp edildiği iddiasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Olayın özeti:

Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman, bindiği 34 TAE 35 plakalı takside gasp edildiğini ve çakıyla yaralandığını ileri sürdü.

İddialar ve araç içi gelişmeler:

Soliman, takside kendilerini 'Eleanor' ve 'Aisha' olarak tanıtan iki kadının araç kapılarını kilitleyerek kendisinden 6 bin 500 lira aldığını belirtti. İddialara göre taksimetrenin açılmadığını söyleyen turist, POS cihazıyla banka kartından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini ifade etti. Şüphelilerin aracın içinden ayrılmasını engellemeye çalıştığını anlatan Soliman, bu sırada kadınlardan birinin çıkardığı çakıyla kollarında çizikler oluştuğunu iddia etti. Olay anına ilişkin görüntülerin cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi.

Güvenlik görüntüleri ve tanık kayıtları:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksinin yol üzerinde durduğu, kadınların turistin araçtan indirilmesine çalıştığı ve ardından arbedenin geliştiği anlar görülüyor. Kayıtlarda, saldırganların turisti etkisiz hâle getirip araçtan uzaklaştıkları anlar da yer alıyor. Soliman, olayla ilgili görüntüleri, banka kayıtlarını ve doktor raporunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Sağlık raporu ve yaralanma detayları:

Olay sonrası Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Soliman, saat 01.09'da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik ve sol bileğinde yaklaşık 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Polis incelemesi ve yeni bulgular:

Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada Soliman'ın internette masaj hizmeti için anlaştığı bir kadınla 8 bin lira karşılığında randevulaştığı, Beyoğlu'ndaki bir işletmeye çağırdığı kişinin yanında iki kadının geldiği ve tartışma çıkması üzerine ücret talebinin 16 bin lira'ye çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede, kalan ücret kapsamında ticari taksiye ait POS cihazından yaklaşık 3 bin 500 lira çekildiği kaydedildi.

Yakalanan şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili sürdürülen çalışma kapsamında taksi şoförü S.Ö. (37) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "nitelikli yağma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Soliman'ın da şüphelilerden şikâyetçi olacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis, güvenlik kamerası kayıtları ve banka hareketlerini incelemeye devam ederek, olaydaki rollerin netleştirilmesi için delil topluyor.

Karaköy’de turistin gasp edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Karaköy’de turistin gasp edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü
images

Adilcevaz'da yola çıkan sürüye çarpan araç 25 koyunun telef olmasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı