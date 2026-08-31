Karatay'da erişimi artırmak için 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine verildi

teslim töreni ve dağıtım süreci:

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, ihtiyaç sahibi engelli bireyler için temin edilen akülü araçların teslim töreni Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplam 80 adet akülü araç, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'nin koordinasyonu ile doğrudan hak sahiplerine ulaştırıldı. Araçların temini için ayrılan bütçe 1 milyon 880 bin lira oldu.

Tören; Karatay İlçe Belediyesi ile Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde yapıldı. Dağıtım, başvuru ve önceliklendirme süreçleri Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi tarafından yürütülerek araçların ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde teslim edilmesi sağlandı.

belediyecilikte insan odaklı yaklaşım:

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca törende yaptığı konuşmada belediyeciliğin temelinde insanın bulunduğunu vurguladı. Kılca, hizmetlerin sadece altyapı ve imar ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri önceliklendirdiklerini söyledi. Başkan Kılca, akülü araç desteğinin ailelerin sosyal yaşama katılımını artıracağını belirtti ve "Belediyeciliğin merkezinde insan var" ifadesiyle insan odaklı politika anlayışını özetledi.

Kılca ayrıca, vatandaşların sokakta daha rahat gezebilmesi, alışveriş ve spor etkinliklerine katılabilmesi gibi amaçlarla desteğin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

sivil toplumla iş birliği ve katılımcı yorumları:

Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Dernek Başkanı Yafes Topaloğlu, vakıf olarak böyle bir projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise derneğin 1981'den bu yana yürüttüğü çalışmalara değinerek, belediyelerle yapılan iş birliklerinin engelli bireylerin sosyal hayata katılımında önemli rol oynadığını ifade etti ve Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programa katılan önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aksöz Edirneligil, AK Parti Karatay İlçe Başkan Vekili Faruk Küçük Kömürler, MHP Karatay İlçe Başkanı Muammer Özcan ile çok sayıda vatandaş törene katılarak teslimat sürecini izledi. Konuşmaların ardından akülü araçlar, hak sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

Yetkililer, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin kısa sürede çok sayıda kişiye eğitim ve destek imkânı sunduğunu, benzer destek ve erişim projelerinin devam edeceğini bildirdi. Belediye yetkilileri engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerinin süreceğini belirtti.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ İLE HOLLANDA KONYA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI’NIN KATKILARIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ ENGELLİ BİREYLER İÇİN TEMİN EDİLEN 80 AKÜLÜ ARAÇ, KARATAY ENGELLİ AKTİF YAŞAM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.