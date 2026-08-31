Kars'ta karayollarında sıkı denetim: yolcu ve yük taşıyan araçlar kontrol altında

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri sahada:

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası karayollarında yol güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalar, trafik akışının yoğun olduğu güzergahlarda planlı ve aralıksız biçimde gerçekleştiriliyor. Amaç, olası kazaları önlemek ve yolcu ile yük taşımacılığında standartların korunmasını sağlamak olarak açıklandı.

denetimin odağı:

Kontrollerde öncelik, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile yük taşıyan araçlarda bulunuyor. Ekipler; araçların teknik durumu, sürücülerin belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyum ve yük taşıyan araçların yükleme şartları gibi hususları titizlikle inceliyor. Yolcu taşıyan araçlarda ayrıca sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri ile yolcuların güvenliğine yönelik kuralların uygulanıp uygulanmadığı kontrol ediliyor.

sürücülere ve yolculara uyarılar:

Denetimler sırasında sürücülere, özellikle uzun yolculuklarda yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Ekipler, hız limitlerine uyulmasının ve takip mesafesinin korunmasının trafik kazalarının önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguluyor. Uygulamalarda tespit edilen eksikliklere göre gerekli cezai ve idari işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, Kars genelinde karayollarında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti ve sürücülerden kurallara riayet etmelerini istedi.

KARS’TA ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA TRAFİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR(KARS-İHA)