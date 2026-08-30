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Karaman'da 30 Ağustos coşkusu resmigeçit ve gösterilerle sürdü

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı çelenk töreni, Aktekke Meydanı'ndaki resmigeçit ve jandarma komando gösterileriyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:29

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Karaman'da 30 Ağustos coşkusu resmigeçit ve gösterilerle sürdü

Törenin başlangıcı ve protokol:

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü katıldı.

Çelenk töreninin ardından protokol üyeleri, resmigeçit töreninin düzenlendiği Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçti. Tören alanında yetkililer, katılımcıların ve izleyicilerin bayramını tebrik etti.

Program akışı ve gösteriler:

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile şiir dinletileri gerçekleştirildi. Programda yer alan konuşmalar, kutlamanın çerçevesini ve milli birlik mesajını vurguladı.

Resmigeçit öncesinde Karaman Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı kısa bir gösteri sundu; bu gösterinin ardından resmigeçit icra edildi ve tören alanındaki program resmî geçit ile devam etti.

Kutlamalar, Vali Hayrettin Çiçek ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Gazi Kültür ve Sanat Merkezinde tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. Törenler, kent yaşamında 30 Ağustos'un taşıdığı önemin anılması ve toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi açısından planlandığı şekilde tamamlandı.

KARAMAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇEŞİTLİ TÖRENLER...

KARAMAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇEŞİTLİ TÖRENLER DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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