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Karaman’da bekleyen işçi servisine okul servisi çarptı: sürücü hafif yaralandı

Karaman Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu'nda iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 70 ACS 780 sürücüsü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman’da bekleyen işçi servisine okul servisi çarptı: sürücü hafif yaralandı

Olayın seyri:

Karaman’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerinde yolcu almak için bekleyen işçi servisine başka bir servis çarptı. Çarpışma, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kazaya karışan araçların plakaları 70 ACS 780 (işçi servisi) ve 70 C 0134 (okul servisi) olarak kaydedildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çarpmanın etkisiyle 70 ACS 780 plakalı işçi servisinin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine polis ekipleri de sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe açıldıktan sonra inceleme başlatıldı.

Soruşturma çalışması:

Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri tahkikat başlattı. Soruşturma; çarpışmanın nedenini ve olaya ilişkin sorumluluk oranlarını ortaya koymayı amaçlıyor.

KARAMAN&#039;DA SERVİS MİNİBÜSLERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KARAMAN'DA SERVİS MİNİBÜSLERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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