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Karaman'da bulvar kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman Beyazkent Mahallesi Şehir Hamza Çetin Bulvarı'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da bulvar kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Karaman'ın Beyazkent Mahallesi Şehir Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.B. (17) idaresindeki 70 ACF 932 plakalı motosiklet ile A.Ö. yönetimindeki 70 ER 320 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı; daha sonra ambulansta alınan sürücü, tedavi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Soruşturma süreci:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, çarpışmanın nedenini belirlemek ve olayla ilgili gerekli tahkikatı yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor; olayla ilgili olarak resmî soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

KARAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

KARAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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