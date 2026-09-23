Trafiği ters şeride sokan geçiş: Karabük-Bartın yolunda tehlikeli anlar

Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde bir sürücünün ters yönde ilerlemesi, karşı yönden gelen araçların güvenliğini tehlikeye attı. Olay, yoldaki başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşananlar:

Kayda yansıyan görüntülerde, ters yönde ilerleyen aracın hızını koruduğu ve karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya geldiği görülüyor. Görüntüdeki diğer sürücüler, tehlikeli anlar yaşarken manevra yaparak birbirlerine yol vermeye çalışıyor. Kayıtta yapılan bu kayıt, olayın olduğu güzergâh ve tehlikenin boyutunu net biçimde ortaya koyuyor.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Böylesi ters yön hareketleri, karayolu trafiğinde başlıca risklerden biri olarak öne çıkıyor; özellikle iki yönlü yollarda kafa kafaya çarpışma riski artıyor. Sürücülerin dikkatli ve kurallara uyması, bu tür olayların tekrarlanmasının önlenmesi için kritik önem taşıyor. Görüntü, trafikteki diğer kullanıcıların yaşadığı tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Olayla ilgili görüntüler, yetkililerin veya güvenlik birimlerinin değerlendirmesine konu olabilir; mevcut kayıt, benzer ihlallerin tespitinde ve farkındalık oluşturulmasında kaynak teşkil ediyor.

KARABÜK'TE TERS YÖNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLARI TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ.