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Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'nda ilk kar

Erzurum'un Karayazı ilçesinde sıcaklıklar düşerken 3 bin 63 metrelik Çakmak Dağı'nın zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'nda ilk kar

Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'nda ilk kar

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, bölgenin yüksek noktalarından biri olan 3 bin 63 metre rakımlı Çakmak Dağı mevsimin ilk karını aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağışla dağın zirvesi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

soğuk havanın etkisi:

Karayazı'da son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Dün akşam saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesinin ardından, özellikle dağın üst kısımlarında beyaz örtü oluştu.

yerel duruma yansıması:

Gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından dağın zirvesi belirgin biçimde beyazlarken, ilçe merkezinde de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü gözlendi. Bölge halkı için mevsimin ilk karı, kışın habercisi olarak değerlendirildi.

Karayazı’da Çakmak Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

Karayazı’da Çakmak Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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