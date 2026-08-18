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Karpuzlu sürpriz: Ekin Akkaş'ın doğum günü Bodrum'da renklendi

Bodrum’da Ümit Mercan’ın ev sahipliğinde Bitez’teki gecede Diyarbakırlı sanatçı Ekin Akkaş için pasta yerine 'Ekin' yazılı karpuz kesildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Karpuzlu sürpriz: Ekin Akkaş'ın doğum günü Bodrum'da renklendi

Ekin Akkaş’ın doğum gününde pasta yerine karpuz

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Ekin Akkaş için Bitez’te bir restoranda doğum günü kutlaması düzenlendi. Geceye ev sahipliği yapan Ümit Mercan ve çok sayıda sanatçı ile davetli katıldı.

kutlama sürprizi:

Standartların dışına çıkan organizasyonda pasta yerine, üzerine Ekin yazılmış bir karpuz hazırlandı. Kutlama sırasında karpuz kesimi gecenin en renkli anlarından biri olarak ilgi topladı ve davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

müzik, konuklar ve duygular:

Gecede sanatçı dostları sahne alarak şarkılar söyledi; müzik ve eğlence akşam boyunca sürdü. Doğum gününe katılanlar arasında Müşerref Akay, Recep Kaymak, Sibel Yıldırım, Nil Ünal ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve iş adamı Fuat Guguloğlu da yer aldı.

Ekin Akkaş geceye ilişkin duygularını şöyle aktardı: "Doğum günümde Diyarbakırlı olmanın gururunu yaşadım. Karpuz üzerine ‘Ekin’ yazılması hem beni hem de misafirlerimizi çok güldürdü. Güzel dostlarla birlikte unutulmaz bir doğum günü oldu"

EKİN AKKAŞ’IN DOĞUM GÜNÜ PASTASI KARPUZ OLDU

EKİN AKKAŞ’IN DOĞUM GÜNÜ PASTASI KARPUZ OLDU

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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