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Anamur ve Bozyazı üreticileri fiyatta yükseliş bekliyor

Anamur ve Bozyazı muz üreticileri, artması beklenen talep sonucu fiyatlarda yükseliş öngörüyor; üreticilere hasatta acele etmemeleri çağrısı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Anamur ve Bozyazı üreticileri fiyatta yükseliş bekliyor

Anamur ve Bozyazı muz piyasasında beklenti:

Anamur Muz Üreticileri Birliği Basın Sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki üreticilere yönelik değerlendirmesinde önümüzdeki günlerde piyasa şartlarının lehlerine dönebileceğini bildirdi. Yılmaz, mevcut ürün hareketliliği ve talep beklentilerinin fiyatlara olumlu yansıyacağını belirterek, üreticilere hasat ve satışta acele etmemeleri çağrısında bulundu.

Piyasa değerlendirmesinin ana hatları:

Yılmaz birlik olarak bölgedeki piyasa akışını yakından izlediklerini aktardı. Mevcut arz-talep eğilimleri ve ürün hareketliliği göz önüne alındığında, yakın dönemde fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket beklediklerini ifade etti. Bu değerlendirme, hasat ve satış zamanlamasının üretici gelirleri üzerindeki etkisine vurgu yapıyor.

Üreticilere yönelik tavsiyeler ve birlik desteği:

Yılmaz, üreticilerin kararlarını piyasa seyrini dikkate alarak almalarını önemle tavsiye etti ve 'Birlik olarak üreticimizin yanındayız. Emeğimizin değerini birlikte koruyacağız.' dedi. Birlik, üreticilerin panikle erken satışa yönelmemesi gerektiğini, doğru zamanlamanın fiyatların olumlu seyrinden yararlanmak için belirleyici olacağını vurguladı.

Yetkili, birlik tarafından piyasa gelişmelerinin düzenli olarak takip edileceğini ve üreticilere bilgi akışının sürdürüleceğini belirtti. Son olarak tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileğinde bulundu.

ANAMUR MUZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BASIN SÖZCÜSÜ ALİ UFUK YILMAZ, ANAMUR VE BOZYAZI’DAKİ MUZ...

ANAMUR MUZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BASIN SÖZCÜSÜ ALİ UFUK YILMAZ, ANAMUR VE BOZYAZI’DAKİ MUZ ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK PİYASA DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNARAK, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MUZ FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ. YILMAZ, ÜRETİCİLERE HASAT VE SATIŞ KONUSUNDA ACELECİ DAVRANMAMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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