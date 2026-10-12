Kartal’da gizli kaçak hayvan barınağında 134 egzotik canlı koruma altına alındı

Operasyonun detayları:

İstanbul'un Kartal ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak çalışması sonucu yasa dışı hayvan ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, canlı hayvanlara el konularak koruma altına alındı.

ele geçirilen türler ve sayılar:

Aramada toplam 134 canlı hayvan bulundu. Tür dağılımı şu şekilde: 79 kirpikli gecko, 21 leopar gecko, 12 mısır yılanı, 1 piton yılanı, 1 Meksika kral yılanı, 2 tarantula, 2 Madagaskar geckosu, 1 tegu ve 15 bukalemun.

yasal işlem ve devam eden çalışmalar:

Şüpheliye, ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı. Bakanlık ekipleri, yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında benzer olayların önlenmesi için saha çalışmaları ve denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

El konulan canlıların korunması ve yasal süreçlerin işletilmesiyle ilgili işlemler yetkili birimlerce yürütülüyor.

KARTAL İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YASA DIŞI HAYVAN TİCARETİ OPERASYONUNDA 134 CANLI HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ.