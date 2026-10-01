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Kartepe'de amatör sporlara milyonluk destekle yeni dönem

Kartepe Belediyesi, gençleri spora teşvik için 20 kulüp ve 27 derneğe 3 milyon 350 bin lira destek sağladı; 2 bin m² spor tesisi planlanıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartepe'de amatör sporlara milyonluk destekle yeni dönem

Kartepe'de amatör sporlara yapılan destek töreni

Kartepe Belediyesi, gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla ilçedeki amatör kulüp ve derneklere mali destek sağladı. Törende 20 spor kulübü ve 27 spor derneği temsilcilerine toplam 3 milyon 350 bin lira tutarındaki destek paketleri teslim edildi.

Törende kimler hazır bulundu:

Törene Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Kartepe Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mevlüt Ağra, KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Ağa, Kocaeli TÜFAD Şube Başkanı Remzi Demirel, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, AK Parti Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Baysal, birim müdürleri ve spor camiasının temsilcileri katıldı.

Kocaman'ın mesajı:

Başkan Mustafa Kocaman konuşmasında uzun yıllar basketbol oynadığını hatırlatarak amatör sporun çocukların gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Kocaman, "Kartepe’nin çocuklarından biz sorumluyuz. Bu meseleye çok daha hassas bakmalı ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Çocuklarımız için çalışıyorsanız, Kartepe’nin çocuklarına hizmet ediyorsanız gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Yatırım ve kulüp dinamikleri:

Kocaman ayrıca ilçeye 2 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir spor tesisi kazandırılacağını ve kapalı spor alanlarıyla altyapının güçlendirilmeye devam edeceğini açıkladı. Kartepe Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mevlüt Ağra, 2019'da 19 olan aktif kulüp sayısının bugün 66'ya yükseldiğini belirtti.

Genel değerlendirme ve teslimat:

KASKF Başkanı Murat Aydın, kent genelinde 700'ün üzerinde aktif spor kulübü ve 500 bini aşkın sporcu potansiyeli bulunduğunu hatırlatarak yerel yönetimlerin spor camiasıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından destek paketleri kulüp temsilcilerine teslim edildi.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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