Uçtan uca Türkiye: UCI 2027 takvimi Antalya'dan İstanbul'a kadar sürecek

UCI 2027 takvimi açıklandı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2027 yılı yol bisikleti yarış takvimini resmen duyurdu. Türkiye, takvimde erken bir başlangıç yaparak sezonun ilk uluslararası organizasyonunu karşılayacak; program şubat ayında Antalya'da başlayıp eylülde İstanbul'da sona erecek şekilde planlandı.

Türkiye takviminde öne çıkan tarihler:

Sezonun Türkiye ayağı, 13 Şubat'ta düzenlenecek Grand Prix Antalya ile açılacak. Ardından uluslararası arenada dikkat çeken organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında koşulacak. Mayıs ve Haziran aylarında takvimde yer alan diğer yarışlar arasında Grand Prix Kırıkkale, Grand Prix Anadolu ve Tour of Anatolia bulunuyor.

Ulusal şampiyona ve sezon kapanışı:

Türkiye programının önemli duraklarından biri de 24-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Yol Şampiyonası olacak. Uluslararası organizasyonların kapanışını ise UCI 2.1 kategorisindeki Tour of İstanbul yapacak; bu yarış 2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye'deki UCI takvimi, 13 Şubat'ta başlayan yaklaşık yedi aylık bir programın ardından İstanbul'da tamamlanmış olacak.

UCI takviminin açıklanması, takımlar ve sporcular için hem yarış planlaması hem de sezon hedeflerinin netleşmesi anlamına geliyor. Türkiye'de düzenlenecek bu organizasyonlar, bölgesel takvimin uluslararası düzeyle uyumlu şekilde ilerlemesine zemin hazırlayacak.

ULUSLARARASI BİSİKLET BİRLİĞİ (UCI), 2027 YILI YOL BİSİKLETİ YARIŞ TAKVİMİNİ AÇIKLADI.