Dolar 49,0295 +0,03%
Euro 55,5068 -0,07%
Bist 12.105,33 +1,32%
Altın Gram 6.603,58 +0,06%
EUR/USD 1,1299 -0,31%
Brent Petrol 100,48 +2,50%
--°

Uçtan uca Türkiye: UCI 2027 takvimi Antalya'dan İstanbul'a kadar sürecek

UCI, 2027 yol takvimini açıkladı; Türkiye'deki sezon Grand Prix Antalya ile 13 Şubat'ta başlayıp 2-5 Eylül'de Tour of İstanbul ile sona erecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Uçtan uca Türkiye: UCI 2027 takvimi Antalya'dan İstanbul'a kadar sürecek

UCI 2027 takvimi açıklandı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2027 yılı yol bisikleti yarış takvimini resmen duyurdu. Türkiye, takvimde erken bir başlangıç yaparak sezonun ilk uluslararası organizasyonunu karşılayacak; program şubat ayında Antalya'da başlayıp eylülde İstanbul'da sona erecek şekilde planlandı.

Türkiye takviminde öne çıkan tarihler:

Sezonun Türkiye ayağı, 13 Şubat'ta düzenlenecek Grand Prix Antalya ile açılacak. Ardından uluslararası arenada dikkat çeken organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında koşulacak. Mayıs ve Haziran aylarında takvimde yer alan diğer yarışlar arasında Grand Prix Kırıkkale, Grand Prix Anadolu ve Tour of Anatolia bulunuyor.

Ulusal şampiyona ve sezon kapanışı:

Türkiye programının önemli duraklarından biri de 24-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Yol Şampiyonası olacak. Uluslararası organizasyonların kapanışını ise UCI 2.1 kategorisindeki Tour of İstanbul yapacak; bu yarış 2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye'deki UCI takvimi, 13 Şubat'ta başlayan yaklaşık yedi aylık bir programın ardından İstanbul'da tamamlanmış olacak.

UCI takviminin açıklanması, takımlar ve sporcular için hem yarış planlaması hem de sezon hedeflerinin netleşmesi anlamına geliyor. Türkiye'de düzenlenecek bu organizasyonlar, bölgesel takvimin uluslararası düzeyle uyumlu şekilde ilerlemesine zemin hazırlayacak.

ULUSLARARASI BİSİKLET BİRLİĞİ (UCI), 2027 YILI YOL BİSİKLETİ YARIŞ TAKVİMİNİ AÇIKLADI.

ULUSLARARASI BİSİKLET BİRLİĞİ (UCI), 2027 YILI YOL BİSİKLETİ YARIŞ TAKVİMİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe ile Migros Yemek forma sırt sponsorluğunu bir yıl daha sürdürecek
images

A milli takım Belçika deplasmanı öncesi son antrenmanı tamamladı
images

Yenilikçi atölyeden TEKNOFEST şampiyonluğuna: gençlik merkezi takımı Türkiye bir...
images

Kuşadası sahilleri güne yürüyüşle hareketlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cizre'de ikinci katın çökmesiyle 5 işçi enkaz altında kaldı

Üniversiteliler Kayseri'de rehberlik, sanat ve sporla buluştu

hastaneden normal doğuma güçlü destek: anne adaylarına bilgilendirme stantı açıldı

Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı