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Kastamonu’da sis kentin görünürlüğünü azalttı

Kastamonu’da etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü; sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 07:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu’da sis kentin görünürlüğünü azalttı

Kastamonu’da sis etkili oldu

Kastamonu’da etkili olan sis, şehir merkezinde ve çevre bölgelerde görüş mesafesini azalttı. Sabahın erken saatlerinden itibaren görülen bu durum, günlük yaşamda gözle görülür bir değişiklik yarattı.

görüş mesafesi ve ulaşım

Sis nedeniyle özellikle kara yollarında görüş mesafesi zaman zaman düştü; sürücüler için görüşün kısıtlanması trafik koşullarını zorlaştırdı. Bu koşullarda hız kontrolü, takip mesafesinin korunması ve farların uygun şekilde kullanılması önem kazandı.

uyarı ve alınabilecek önlemler

Yerel yetkililer ve uzmanlar, sisli havalarda özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Yaya ve sürücüler için temel öneriler arasında düşük hız, uzun farların dikkatli kullanımı ve araç takip mesafesinin artırılması yer alıyor.

Kastamonu&#039;da sis etkili oldu

Kastamonu'da sis etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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