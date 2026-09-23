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Malatya'da motosiklet denetimleri: 43 araçta ihlal yok

Malatya'da Asayiş Şube ekipleri Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 43 motosikleti denetledi; hiçbir olumsuzluk tespit edilmedi, kontroller kent genelinde sürecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da motosiklet denetimleri: 43 araçta ihlal yok

Denetimin yapıldığı bölgeler:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, belirlenen güzergâhlarda ve risk noktalarında motosikletleri durdurarak kimlik, ruhsat ve teknik uygunluk kontrolleri yaptı.

Gerçekleştirilen uygulamada toplam 43 motosiklet kontrol edildi. Kontroller trafik güvenliğinin sağlanması, sürücü ve yayaların korunması amaçları doğrultusunda planlı şekilde yürütüldü.

Denetim sonuçları ve sürece dair açıklama:

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı, sürücüler ve araçların evrakları ile teknik durumu uygun bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, benzer denetimlerin kent genelinde devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, düzenli denetimlerin trafik güvenliğini artırmayı, kural ihlallerini azaltmayı ve toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor. Planlı uygulamaların sürdürülmesiyle ulaşımda güvenliğin korunması amaçlanıyor.

MALATYA’DA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM

MALATYA’DA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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