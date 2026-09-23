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İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne altı yıllık ORPHEUS kalite etiketi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, doktora eğitiminde uluslararası ORPHEUS kalite etiketi aldı; 6 yıl geçerli, 31 program akredite edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne altı yıllık ORPHEUS kalite etiketi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne uluslararası kalite belgesi verildi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, doktora eğitiminde kaliteyi uluslararası ölçütlere uygun şekilde geliştirme çalışmaları sonucunda ORPHEUS Quality in Doctoral Education etiketi almaya hak kazandı. Etiket, enstitünün doktora eğitimindeki kurumsal yaklaşımını ve sürekli gelişim kararlılığını uluslararası düzeyde ortaya koyuyor.

değerlendirme süreci:

Enstitünün doktora programları 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde, ORPHEUS Etiket Komisyon Başkanı Prof. Dr. Gül Akdoğan ve Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Joana Palha ile Prof. Dr. Michael J. Mulvany tarafından ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Komisyon raporu ve üst kurulun incelemeleri sonucunda, ORPHEUS Başkanı Prof. John Creemers ile yürütülen değerlendirme sonrası enstitüye etiket verilmesi kararlaştırıldı.

Karar kapsamında enstitü bünyesindeki 31 doktora programı 21 Eylül 2032 tarihine kadar akredite edildi ve etiketin geçerliliği 6 yıl olarak belirlendi.

odak alanlar ve gelecek planları:

ORPHEUS, biyotıp ve sağlık bilimleri alanında doktora eğitiminde temel kalite standartlarının geliştirilmesini ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Enstitü, bu çerçevede uluslararasılaşma, doktora programlarının yapısı, araştırmacı desteği, bilimsel araştırma ortamı, yönetişim ve kabul süreçleri gibi alanlardaki çalışmalarını önümüzdeki dönemde daha da güçlendirecek.

Bu başarı, İnönü Üniversitesi için nitelikli doktora eğitimi, bilimsel araştırma ve uluslararasılaşma hedeflerine verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE 6 YILLIK ORPHEUS KALİTE ETİKETİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE 6 YILLIK ORPHEUS KALİTE ETİKETİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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