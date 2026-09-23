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İstanbul sabah yağmuruyla yavaşladı: Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 78'e çıktı

Sabah başlayan yağış İstanbul trafiğini yavaşlattı; İBB verilerine göre kent genelinde yoğunluk yüzde 65 iken Anadolu Yakası'nda oran yüzde 78'e yükseldi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 07:59

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 08:02

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul sabah yağmuruyla yavaşladı: Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 78'e çıktı

Yağış sabah trafiğini artırdı:

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yağış, kent genelinde ulaşımı yavaşlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, işe ve okula giden vatandaşların trafikte ilerlemesini güçleştirdi.

İBB verileri ve yoğunluk dağılımı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu %65 seviyesinde ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk %56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda bu oran %78e kadar çıktı.

Öne çıkan güzergâhlar:

Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluştu, özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkii yoğunluğun dikkat çektiği noktalar arasında yer aldı. Sabah trafiğinde gecikmeler ve yavaşlamalar birçok güzergâhta hissedildi.

Gün içinde beklenti:

Hava durumuna ilişkin bilgiye göre yağışların gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu durum, öğle ve akşam saatlerindeki trafik akışını da etkileme potansiyeli taşıyor.

Sürücülere kısa notlar:

Yoğunluğun yüksek olduğu saatlerde toplu taşıma ve alternatif güzergâhların tercih edilmesi, zorunlu haller dışında trafiğe çıkılmaması gibi tedbirler trafik sıkışıklığını hafifletebilir. Sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi önerilir.

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN YAĞIŞ, KENT...

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN YAĞIŞ, KENT GENELİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI. ÖZELLİKLE İŞE VE OKULA GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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