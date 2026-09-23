Islak sabah: İstanbul'da sağanak etkili

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan yağış:

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte kısa süreli ve yoğun yağışlar şeklinde kendini gösterdi. Sabah rutini ve hareketliliği, yağış koşulları çerçevesinde değişime uğradı.

Kısa değerlendirme:

Kısa süreli sağanaklar, şehir içi ulaşımda ve açık alanlardaki günlük akışta geçici aksamalara yol açabilir. Böyle dönemlerde hava koşullarındaki ani değişimler kent yaşamının gündelik ritmini etkileyebiliyor.

Etkileri ve dikkat edilmesi gerekenler:

Sürücüler ve yayalar için dikkatli olmak önem taşıyor; dışarı çıkacakların yağış ihtimalini göz önünde bulundurmaları faydalıdır. Gün içinde hava durumu takibi ve uygun önlemler alınması önerilir.

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu