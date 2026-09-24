Kaymakam Ahat arıcılardan ve muhtardan köyün önceliklerini dinledi

ziyaretin kapsamı ve taleplerin aktarımı:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz ile birlikte Akyaka köyünü ziyaret etti. Buluşmada Ahat, köyün altyapı, tarım ve kırsal yaşamla ilgili ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Vatandaşlardan ve Muhtar Erdener Bali'den alınan bilgiler doğrultusunda, köydeki çalışmalar ve bölge sakinlerinin beklentileri konuşuldu.

arıcılık faaliyetleri ve üreticiyle sohbet:

Kaymakam Ahat, ziyaretin devamında arıcılık yapan üreticilerin bulunduğu alanı gezerek arıcılarla bir araya geldi. Üretim süreçleri, karşılaşılan zorluklar ve destek beklentileri üzerine sohbet eden Ahat, üreticilere bereketli kazançlar diledi. Toplantı, köy sakinlerinin taleplerinin yetkililere doğrudan iletilmesi ve karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

KAYMAKAM AHAT VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ