Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Kaymakam Ahat arıcılardan ve muhtardan köyün önceliklerini dinledi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Akyaka köyünde muhtar ve arıcılarla bir araya gelerek köyün ihtiyaçlarını ve üretimle ilgili beklentileri dinledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaymakam Ahat arıcılardan ve muhtardan köyün önceliklerini dinledi

ziyaretin kapsamı ve taleplerin aktarımı:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz ile birlikte Akyaka köyünü ziyaret etti. Buluşmada Ahat, köyün altyapı, tarım ve kırsal yaşamla ilgili ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Vatandaşlardan ve Muhtar Erdener Bali'den alınan bilgiler doğrultusunda, köydeki çalışmalar ve bölge sakinlerinin beklentileri konuşuldu.

arıcılık faaliyetleri ve üreticiyle sohbet:

Kaymakam Ahat, ziyaretin devamında arıcılık yapan üreticilerin bulunduğu alanı gezerek arıcılarla bir araya geldi. Üretim süreçleri, karşılaşılan zorluklar ve destek beklentileri üzerine sohbet eden Ahat, üreticilere bereketli kazançlar diledi. Toplantı, köy sakinlerinin taleplerinin yetkililere doğrudan iletilmesi ve karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

KAYMAKAM AHAT VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ

KAYMAKAM AHAT VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar
images

Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı
images

Tunceli'de kapalı yöntemle yapılan ilk böbrek ameliyatı kente tedavi imkanı geti...
images

Kapağı kapalı zannedilen lavabo açıcı sızıntı yaptı, yüzde 15 yanıkla tedavi edi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

okul bahçesinde bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Van semalarında kızıl veda

Çayırova'nın yeni meslek lisesinde kaba inşaat tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği