Kaymakam Atam Kurtdere'de ailelerle bir araya geldi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kurtdere Köyü'nde Mustafa Çam ve ailesini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kaymakam Atam, aileyle sohbet ederek köydeki gündemi ve ihtiyaçları dinledi.

Ziyaretin detayları:

Ziyarette Atam çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve aile üyeleriyle birebir sohbet etti. Sohbet sırasında eğitim, altyapı ve günlük hayatı etkileyen konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşların talepleri ve değerlendirme:

Kaymakam Atam, köy sakinlerinin ilettiği talep ve beklentileri dinleyip not aldı; bu taleplerin ilgili birimlerle paylaşılacağını ifade etti. Karşılıklı iyi dileklerin ardından ziyaret sona erdi.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN KURTDERE KÖYÜNDE AİLE ZİYARETİ