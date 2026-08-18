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Kaymakam Atam Kurtdere'de ailelerle bir araya geldi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kurtdere Köyü’nde Mustafa Çam ve ailesini ziyaret edip çocuklara hediyeler verdi; köy halkının taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Atam Kurtdere'de ailelerle bir araya geldi

Kaymakam Atam Kurtdere'de ailelerle bir araya geldi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kurtdere Köyü'nde Mustafa Çam ve ailesini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kaymakam Atam, aileyle sohbet ederek köydeki gündemi ve ihtiyaçları dinledi.

Ziyaretin detayları:

Ziyarette Atam çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve aile üyeleriyle birebir sohbet etti. Sohbet sırasında eğitim, altyapı ve günlük hayatı etkileyen konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşların talepleri ve değerlendirme:

Kaymakam Atam, köy sakinlerinin ilettiği talep ve beklentileri dinleyip not aldı; bu taleplerin ilgili birimlerle paylaşılacağını ifade etti. Karşılıklı iyi dileklerin ardından ziyaret sona erdi.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN KURTDERE KÖYÜNDE AİLE ZİYARETİ

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN KURTDERE KÖYÜNDE AİLE ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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