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Kaymakamlar Demirözü ve Aydıntepe'de esnafın taleplerini dinledi

Demirözü ve Aydıntepe kaymakamları esnaf ve köy sakinleriyle buluşup beklentileri dinledi, talepler not edildi ve esnafa hayırlı kazançlar dilendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaymakamlar Demirözü ve Aydıntepe'de esnafın taleplerini dinledi

Kaymakamlar yerinde dinleme turu gerçekleştirdi

Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde görev yapan kaymakamlar, ilçe merkezlerinde ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek beklenti ve talepleri dinledi. Ziyaretler esnafla sohbet ve muhtar görüşmelerini kapsadı.

Demirözü'de köy ziyareti ve esnaf buluşması:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. Ahat, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Özgür Kaçkın, İlçe Müftüsü Adem Şeker ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile Çağıllı köyünde vatandaşlarla buluştu. Köyün ihtiyaçları hakkında muhtar Faik Serdar Bayrak'tan bilgi aldı.

Aydıntepe'de merkezde esnaf ziyareti:

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ise ilçe merkezinde esnafın iş yerlerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek taleplerini dinledi.

DEMİRÖZÜ KAYMAKAMI İBRAHİM ZAHİD AHAT (TAKIM ELBİSELİ)

DEMİRÖZÜ KAYMAKAMI İBRAHİM ZAHİD AHAT (TAKIM ELBİSELİ)

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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