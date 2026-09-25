Kayseri OSB itfaiye ekibinin müdahale gücü ve 312. yıl vurgusu

Kayseri OSB itfaiye mesajı:

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İtfaiye Teşkilatı’nın 312. kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, bölgedeki itfaiye teşkilatının faaliyetleri ve müdahale kapasitesine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Müdahale performansı ve yıllık veriler:

Başkan Yalçın, Kayseri OSB İtfaiye teşkilatının Eylül 2025-Eylül 2026 döneminde 62 adet işletme içi yangını ve 92 adet atık ve firez yangınını söndürdüğünü; bunun dışında 2 adet orman yangınına destek verildiğini bildirdi. Çıkan işletme yangınlarında, yangınların kısa sürede kontrol altına alınması için toplamda bin 400 litre köpük ve jel bazlı kimyasal söndürücü kullanıldığını belirtti.

Ekipman, kimyasal söndürücüler ve müdahale süresi:

Kayseri OSB İtfaiyesi bünyesinde 12 itfaiye aracı ve 40 personel bulunduğunu söyleyen Yalçın, ekiplerin bölgedeki endüstriyel yangınlara ilk müdahaleyi ortalama 5 dakika ile maksimum 6 dakika arasında gerçekleştirdiğini; bununla birlikte dünya standardı müdahale süresinin 6 dakika olduğunu vurguladı. Müdahale esnasında yangının tipine göre AFFF, ONE SEVEN ve CAFS tipi köpükler ile AR-AFFF tipi özel jel söndürücüler kullanıldığını aktaran Yalçın, araçlarda 7 bin litre ve toplamda 12 bin litre kapasite bulunduğunu ifade etti.

Eğitim, dış destek ve iletişim:

Yalçın, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nün Valilik talimatı ile bölge dışındaki büyük orman yangınlarına destek verdiğini; planlı tatbikatların yanı sıra sanayicilerin talepleri doğrultusunda işletmelerde yangın eğitimleri düzenlemeyi sürdürdüğünü belirtti. Bölgedeki tesislerde oluşabilecek yangınlarda hızlı müdahale için İtfaiye Müdürlüğü'nün 7/24 ulaşılabilen 0352 321 11 05 numaralı telefonunun öncelikli olarak aranmasının önemine dikkat çekti.

Mesajında, İtfaiye Teşkilatı’nın 312 yıldır milletin can ve mal güvenliği için fedakârca görev yaptığını, itfaiyecilerin yangın, deprem, sel ve diğer afetlerde özveriyle çalıştığını hatırlatan Yalçın, tüm itfaiye mensuplarına saygı ve başarı dileklerini iletti; şehit olanları rahmetle, gazileri minnetle andıklarını söyledi.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, İTFAİYE TEŞKİLATI’NIN 312. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.